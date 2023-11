Per l'uomo non c'è stato nulla da fare, è deceduto qualche ora dopo in ospedale

Tragico incidente, nella mattinata di martedì 28 novembre, in provincia di Vicenza: un uomo, 41 enne di origini nigeriane, è stato scaraventato nei campi e lasciato esamine mentre si stava dirigendo al lavoro in bicicletta.

Sul fatto indagano i carabinieri, giunti sul posto per effettuare i rilievi. Secondo quanto ricostruito, l’incidente sarebbe avvenuto martedì mattina prima delle 7, ma sulla dinamica c’è ancora molto da chiarire.

Morto poco dopo in ospedale

Abu Evans, così si chiamava la vittima, era un cittadino nigeriano da tempo residente in Italia e lavorava in un’azienda a Breganze. L’uomo è stato individuato da un’automobilista di passaggio, che si è accorto della bici sul ciglio della strada, e ha subito chiamato i soccorsi. Per il 41enne però non c’è stato niente da fare: è deceduto poche ore dopo l’arrivo all’ospedale San Bortolo di Vicenza.

Le indagini

Le forze dell’ordine stanno visionando le telecamere della zona per poter risalire a quanto accaduto sulla strada provinciale. Ci sono ancora molti punti ancora da chiarire sulla dinamica di quanto accaduto: l’ipotesi principale è che una vettura pirata lo abbia scaraventato nel campo adiacente alla carreggiata.

