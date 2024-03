La villa di Cara Delevingne è andata distrutta in un incendio. Scopriamo che cos’è successo. Ci sono dei feriti.

Cara Delevingne, incendio in casa

Un terribile incendio ha coinvolto una bellissima villa di Los Angeles dal valore di 7 milioni di dollari. La proprietaria della lussuosa abitazione è Cara Delevingne. L’attrice non era in casa al momento del rogo in quanto, per ragioni lavorative, si trova a Londra. Cara ha condiviso nella sue ig stories ciò che stava accadendo, i vigili del fuoco per strada e tutta la sua preoccupazione per i suoi gatti che erano all’interno della villa durante l’incendio.

Come stanno i gatti

Dopo le tante ore d’ansia, i vigili del fuoco sono riusciti a salvare gli amati gatti di Cara Delevigne. I pelosetti sono vivi e stanno bene. La modella ha mostrato le foto del salvataggio sui social.

Incendio Delevigne, ci sono feriti

Se da un lato, per fortuna, i gatti di Cara stanno bene, dall’altro sembra che due persone siano rimaste ferite dalle fiamme. Un vigile del fuoco intervenuto è stato trasportato in ospedale ma non sarebbe in pericolo. Un cittadino, invece, avrebbe accusato dei problemi di salute per l’inalazione del fumo.