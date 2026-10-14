Il Real Madrid dovrà affrontare il Clasico contro il Barcellona senza una delle sue armi più pericolose in attacco: Vinicius Junior. Il brasiliano, protagonista di numerosi gol stagionali, è stato colpito da una sospensione di quattro partite a seguito di un episodio controverso avvenuto nella sfida contro il Villarreal.

La decisione è stata comunicata dalla Commissione disciplinare della federazione spagnola mercoledì, a poche ore dal prossimo incontro di campionato.

Il provvedimento comprende le tre partite successive – Sevilla, Racing Santander e Valencia – e culmina con il match più atteso della stagione, il confronto del 25 ottobre contro i campioni in carica.

Il cartellino rosso contro il Villarreal

Nel weekend scorso, Vinicius è entrato in campo nella 52ª giornata contro il Villarreal, sostituendo un compagno a partita avviata.

Dopo soli venti minuti, l’arbitro Isidro Diaz de Mera ha estratto il cartellino rosso per aver afferrato i capelli del difensore Nathan Saliba durante un’azione di contesa.

Il ruolo del VAR nella decisione

Il gesto è stato immediatamente sottoposto al VAR che ha annullato un gol che Vinicius credeva di aver realizzato, ritenendo che la squalifica fosse già dovuta per il comportamento violento.

Il rifiuto del risultato ha scatenato la reazione furiosa del brasiliano, che ha alzato la voce contro l’arbitro mentre gli allenatori tentavano di placarlo.

Le ripercussioni sul calendario del Real Madrid

La squalifica di quattro partite toglie al Real Madrid la possibilità di contare su Viniciur per le prossime sfide di La Liga. Oltre al Clasico il club dovrà affrontare SevillaRacing Santander e Valencia senza la sua velocità caratteristica. L’assenza di un giocatore che ha inciso con numerosi gol e assist rende più complessa la strategia di Jose Mourinho già impegnato a mantenere alta la concentrazione della squadra.

Il tecnico portoghese ha già commentato la situazione, affermando che la squadra dovrà “trovare altre soluzioni” per superare l’ostacolo. La mancanza di Vinicius, noto per le sue incursioni in area e la capacità di creare scompiglio nelle difese avversarie, è vista come una perdita tattica soprattutto in una partita tanto delicata quanto il Clasico.

Reazioni di Vinicius e prospettive future

Subito dopo il match, il giovane attaccante ha pubblicato un messaggio sui social, scusandosi con il team e i tifosi: “sorry to the team and the fans”. Pur riconoscendo l’errore, la dichiarazione non ha menzionato una scusa diretta a Saliba, suscitando ulteriori discussioni tra i sostenitori. La sua presenza online è stata rapidamente analizzata, evidenziando una rivalutazione del suo comportamento sportivo.

Guardando al futuro, la sospensione resta valida per le prossime quattro giornate di campionato. Vinicius tornerà a disposizione di Mourinho dopo aver scontato la pena, ma la pressione di rientrare in forma e riconquistare la fiducia dei compagni sarà notevole. La vicenda rimane un monito per tutti i calciatori su quanto il rispetto delle regole sia fondamentale, soprattutto in momenti di alta tensione come quelli che caratterizzano il football spagnolo.