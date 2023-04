Virginio Simonelli contro Annalisa: "Seguite le mode per un po' di popolarità"

Virginio Simonelli, vincitore di Amici 2011, si è scagliato contro l’ex compagna Annalisa. I fan di quest’ultima non hanno accettato le sue parole e lo hanno ricoperto di commenti al vetriolo.

Virginio Simonelli contro Annalisa

Vincitore di Amici di Maria De Filippi nel 2011, Virginio Simonelli ha condiviso il suo percorso nella scuola di Canale 5 con Annalisa. Mentre lui trionfò, la collega arrivò seconda. Virginio si è fatto notare soprattutto come autore: ha scritto canzoni per artisti come Laura Pausini, Raf, Lorenzo Fragola ed Elisa. Annalisa, invece, ha proseguito la sua carriera come cantante, regalando ai fan veri e propri tormentoni. Forse è proprio per questo che Simonelli non apprezza il percorso artistico della collega.

Le parole di Virginio Simonelli

Via social, Virginio ha tuonato:

“Essere Artisti è una cosa difficile e richiede sacrifici, lo capisco. Bisogna considerare la musica una missione, non solo qualcosa che ci fa ‘tanto divertire’. Non seguite le mode a tutti i costi per un po’ di popolarità, ma siate voi stessi e tutto arriva. Questo è il successo”.

Simonelli non ha fatto il nome di Annalisa, ma i fan sono convinti che si riferisca proprio a lei.

I fan di Annalisa contro Virginio Simonelli

Le parole di Virginio hanno fatto infuriare i fan di Annalisa, che gli hanno rivolto parole al vetriolo. Tra i tanti commenti si legge: “Fino a prova contraria, si può fare musica impegnata sia musica per divertirsi, l’importante è fare ciò che di vuole senza puntare il dito, sono d’accordo” oppure “Tra l’altro mi pare che hai tentato di far ballare anche tu, e se fosse diventata virale su Tik tok non credo che l’avresti schifato. Quindi lasciamo in pace Annalisa” o ancora “Dov’eri quando Shakerando e Dove si Balla sono state 1 anno in classifica ai primi posti, perché non le avete scritte lo scorso anno queste cose? Quindi chiudiamo le discoteche, perché la musica che fa ballare non è musica, per esempio. Ma cosa dici Virginio, cosa dite!“.