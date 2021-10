Annalisa e Federico Rossi stanno insieme? L’indiscrezione

Annalisa e Federico Rossi hanno una liaison? L'indiscrezione sulla coppia di cantanti sta diventando sempre più insistente.

C’è del tenero tra la cantante Annalisa e Federico Rossi? L’indiscrezione è sempre più insistente ma i due cantanti non hanno ancora confermato.

Annalisa e Federico Rossi

Secondo indiscrezioni nel backstage dei Seat Music Awards all’Arena di Verona Annalisa e Federico Rossi non sarebbero riusciti a nascondere un certo feeling che, secondo indiscrezioni, sarebbe sbocciato durante l’estate 2021.

I due non hanno confermato né smentito la notizia ma sono in tanti tra i fan a sperare in una liaison tra i due volti vip.

Annalisa e Federico Rossi: le vite private

Federico Rossi è single da quando ha chiuso la relazione con Paola Di Benedetto, con cui era da poco andato a convivere. I due si sono lasciati pacificamente e hanno dichiarato di voler restare amici. A quanto pare la rottura sarebbe avvenuta perché il sentimento che li aveva legati sarebbe lentamente appassito.

Per quanto riguarda Annalisa invece, anche la cantante è tornata single dopo la fine della sua relazione con Davide Simonetta (nel 2017). Da sempre molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata la cantante non ha rivelato se ci sia stato qualcun altro di speciale al suo fianco.

Annalisa e Federico Rossi: la musica

Per il momento Annalisa e Federico Rossi hanno preferito non confermare né smentire le notizie in merito alla loro presunta liaison ma sono in tanti sui social a sperare di conoscere presto la verità sulla presunta liaison tra i due.

Durante l’estate i due hanno pubblicato il singolo Movimento Lento e Federico Rossi ha anche ricevuto una lettera colma d’ammirazione da parte dell’ex collega Benji (e infatti in molti sperano in un ritorno musicale del duo sul palcoscenico).

“Da quando abbiamo messo un punto alla nostra relazione artistica, mi sono fatto sentire sempre meno e ti ho pensato meno di quanto tu meritassi. Stasera nel letto accanto a mia moglie, a cui dedico tutte le attenzioni, finalmente ne ho tenuta e costudita una speciale soltanto per te.

Lei ti ama e io amo te. Lei comprende il legame che ci unisce come fratelli. Sono veramente arrabbiato con te. Una persona a me cara e di cui mi fido mi ha detto ‘lui è geloso di te’. Ha ragione”, aveva scritto Benji nella sua lettera, e ancora: “Ma ti sei visto? Ti sei sentito? E le canzoni che hai suonato? Te lo devo dire io forse? Brutto demente. Sei un artista incredibile.

Non lo sai e non te ne rendi conto. La gente non ha idea di cosa sei in grado di fare. La prossima volta che sei geloso di me ti tiro uno schiaffo. Perché io sono geloso di te ogni giorno.”