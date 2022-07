Vladimir Luxuria su Francesca Pascale e Paola Turci: “Avevo sospettato da quel sorriso”

L'attivista Vladimir Luxuria ha parlato di alcuni momenti legati alla storia tra Francesca Pascale e Paola Turci. "Mi piacerebbe dire che si sposano..."

Attivista, amatissima in televisione e prima e unica transgender ad essere eletta in Parlamento nel 2006, Vladimir Luxuria porta avanti con orgoglio la sua battaglia per il riconoscimento della famiglia arcobaleno. Nel corso di una intervista rilasciata a “Il Corriere della Sera” l’attivista ha speso delle significative parole sull’unione tra Francesca Pascale e Paola Turci che sono convolate a nozze nella giornata di sabato 2 luglio e rivela: “Io da quel sorriso avevo sospettato…”

Luxuria su Francesca Pascale: “Vide Paola Turci sul palco e la guardò rapita…”

Vladimir Luxuria ha citato in particolare un episodio avvenuto nel Pride di Napoli del 2021. Di Francesca Pascale – ha raccontato – aveva visto l’amarezza, poi ci fu quell’incontro nel capoluogo partenopeo e qualcosa di magico successe. Sul palco in quell’occasione c’era Paola Turci e Pascale la guardava come rapita: “Paola Turci sul palco fece un bellissimo discorso e Francesca la guardava da lontano tutta rapita. Le era tornata la luce negli occhi.

Le chiesi se erano venute insieme: mi rispose con un sorriso. Avevo sospettato…”

“Mi piacerebbe dire che si sposano…”

Ne far gli auguri alle due donne Vladimir Luxuria ha scritto delle parole a tratti amare: “Mi piacerebbe dire che si sposano, in realtà si “uniscono” perché in Italia ci sono le unioni civili e non ancora il matrimonio egualitario […] al di là di tutto l’amore trionfa sempre perché chi è se stesso ha già vinto”.