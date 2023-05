Vodafone annuncia tagli per 11mila posti di lavoro in tre anni

Per mezzo di Margherita Della Valle, Vodafone ha annunciato un taglio del personale che rappresenta il 10% della pianta organica del gruppo britannico.

Della Valle: “I miei piani per Vodafone”

“Oggi annuncio i miei piani per Vodafone. La nostra prestazione non è stata abbastanza buona. Per un risultato costante, Vodafone deve cambiare”. Con queste parole, Margherita Della Valle – nuovo Ceo group di Vodafone, confermata di recente dopo 5 mesi di interim – ha annunciato i piani futuri per l’azienda nel corso della presentazione dei conti.

I risultati per l’esercizio finanziario

I risultati per l’esercizio finanziario 2022/2023 registrano ricavi per 45,7 miliardi di euro, con un aumento dello 0,3%, a fronte dei 45,6 miliardi di euro dell’esercizio 2022, grazie alla crescita in Africa e all’aumento delle vendite di apparecchiature, compensate da minori ricavi di servizi in Europa e da movimenti di cambio sfavorevoli. In particolare, i ricavi da servizi sono scesi dello 0,6% poco sotto i 38 miliardi “impattati dal calo in Germania, Italia e Spagna”.

Le linee direttrici del cambiamento

Il rilancio passerà essenzialmente per 4 linee direttrici:

“Le mie priorità sono i clienti, la semplicità e la crescita. Semplificheremo la nostra organizzazione, eliminando la complessità per riconquistare la nostra competitività. Riallocheremo le risorse per fornire il servizio di qualità che i nostri clienti si aspettano e spingerci oltre nella crescita partendo dalla posizione unica di Vodafone Business.” ha precisato Della Valle,

Tagli del personale Vodafone pianificate in 3 anni

Ma il cambiamento che si rende necessario per garantire risultati stabili, prevede anche un taglio dei posti di lavoro con “11.000 riduzioni del personale, pianificate in tre anni” intervenendo nella “sede centrale che dei mercati locali”. Considerato che Vodafone impiega 104mila persone, il taglio del personale andrà a interessare oltre il 10% della pianta organica del gruppo.