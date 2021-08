Walter Nudo: “Non ho soldi ora, ma ho chiuso con la tv”

Walter Nudo ha svelato i motivi che lo avrebbero spinto a prendere le distanze dal mondo dello spettacolo italiano.

Dopo aver vinto un’edizione dell’Isola dei Famosi e il GF Vip, Walter Nudo ha accusato alcuni problemi di salute e ha deciso di ritirarsi definitivamente dal mondo dei riflettori.

Walter Nudo oggi: i dettagli

Nonostante abbia avuto una carriera di successo e le sue ultime apparizioni in tv siano state legate alla sua vittoria al Grande Fratello Vip, Walter Nudo ha deciso di ritirarsi a tempo indeterminato dal mondo dello spettacolo e della televisione.

A spiegare questa decisione è stato lo stesso attore, che ha affermato di averla presa dopo i due ictus da cui è stato colpito negli ultimi anni. “Ho visto la morte negli occhi. E pensato: ‘Se è il momento di andarmene, ho fatto tutto quello che volevo?’”, ha confessato l’attore, e ancora: “Ho avuto tutto quello che avevo sempre sognato. E non ero felice”. “Ci insegnano a inseguire cose materiali: io le ho avute tutte.

Soldi, auto, successo, copertine. Non mancava niente. Però non dormivo la notte. Adesso di soldi non ne ho, ma sono felice”, ha ammesso il celebre attore.

Walter Nudo: la carriera

La sua esperienza di vita e la malattia hanno insegnato a Walter Nudo a condividere la sua esperienza e così, oltre ad aver intrapreso un percorso di coaching, ha scritto un libro intitolato La vita accade per te. Un viaggio alla scoperta della felicità.

“Non pretendo di insegnare nulla, ma quello che voglio è condividere riflessioni che spero aiutino altri. Ho avuto alti e bassi: ora però so che la vita non accade a noi, ma per noi. Spesso pensiamo che colpisca duro, ma è in quei momenti che inizia a fluire una parte più elevata di noi. Il corpo si rompe e la mente si apre: lì, lo spirito guarisce”, ha ammesso l’attore.

Walter Nudo: la vita privata

Oggi Walter Nudo risulta essere fidanzato con Roberta Nigro, dopo una lunga e importante relazione con Céline Mambour. Precedentemente l’attore è stato legato alla ballerina Tatiana Tassara, da cui ha avuto i suoi due figli Elvis e Martin Carlos, diventati entrambi ballerini di danza classica. Nonostante la distanza tra loro l’attore ha confessato di avere un ottimo rapporto con i suoi due figli e di voler trascorrere con loro la maggior parte del suo tempo libero.