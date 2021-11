Wanda Nara e Icardi, amore al capolinea: la lite in pubblico

Amore agli sgoccioli tra Wanda Nara e Mauro Icardi: i due sarebbero stati sorpresi mentre litigavano in un ristorante.

Secondo i rumor in circolazione Wanda Nara e Mauro Icardi avrebbero litigato in pubblico in un ristorante. I due stanno attraversando un periodo di crisi a causa del tradimento del calciatore con Eugenia Suarez.

Wanda Nara e Icardi: la lite in pubblico

Nonostante siano tornati a mostrarsi insieme tramite social (dopo le pesanti accuse che la stessa Wanda Nara aveva gettato contro il marito e la top model Eugenia Suarez) la showgirl argentina e Mauro Icardi sarebbero ai ferri corti. Secondo indiscrezioni i due avrebbero avuto un’accesa lite in un ristorante dove il calciatore si era recato nel tentativo di confrontarsi proprio con la moglie.

Wanda Nara ha recentemente scoperto che Icardi avrebbe inviato dei messaggi e trascorso la notte in hotel con la modella Eugenia Suarez.

La moglie e manager del calciatore in un primo momento aveva deciso di mettere fine alla loro unione e sui social aveva mostrato la sua mano senza fede nuziale affermando di “preferirla così”.

Wanda Nara: le accuse contro Eugenia Suarez

Sempre via social Wanda Nara aveva pubblicamente attaccato Eugenia Suarez, accusandola di aver rovinato la sua famiglia. La modella ha replicato affermando che Icardi le avrebbe fatto credere di essere in procinto di separarsi dalla moglie (madre delle sue due figlie).

Wanda Nara: la replica di Eugenia Suarez

Con un lungo sfogo via social Eugenia Suarez aveva replicato contro le pesanti accuse di Wanda Nara e contro i tanti leoni da tastiera che, nei giorni successivi, le avevano inviato insulti e minacce. “Ho dovuto relazionarmi con uomini credendo a quello che dicevano: che erano separati o che si stavano separando”, ha scritto la modella via social, e ancora: “Sento che questa situazione è un déja-vu e che pago con la reputazione questioni che dovrebbero restare personali (…) “Facile far passar male me per scaricare le responsabilità (…) Il prezzo di sostenere l’immagine di una famiglia felice lo pago io, non l’uomo che è stato irrazionale o ha commesso un errore.

Così tutti sono a posto”.

In un primo momento sembrava che Wanda Nara fosse disposta a perdonare il marito ma adesso non è più chiaro se davvero i due torneranno insieme o se la loro unione sia destinata a naufragare. I due romperanno il silenzio in merito alla questione?