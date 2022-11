A Verissimo Wanda Nara ha parlato della sua separazione da Mauro Icardi e si è contraddetta più volte.

Per la prima volta Wanda Nara è stata ospite a Verissimo a seguito della sua discussa e controversa separazione dal marito Mauro Icardi.

Wanda Nara a Verissimo

Wanda Nara è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, dove per la prima volta ha svelato alcuni retroscena sulla sua separazione da Mauro Icardi dopo che, negli ultimi mesi, si sono più volti inviati frecciatine e recriminazioni via social.

All’interno del programma Wanda Nara si è contraddetta più volte, affermando che lei e Icardi sarebbero in pausa e che la loro separazione sarebbe avvenuta in maniera pacifica e aggiungendo anche che, però, ci sarebbero di mezzo gli avvocati.

“Se è finito il matrimonio? Siamo in una pausa, ma mai dire mai, è da due mesi che non stiamo insieme”, ha affermato la showgirl, e ancora: “La verità è che ci siamo lasciati bene, non c’è stata alcuna cosa grave.

Mi sono data i tempi giusti rispetto alla prima separazione mia traumatica”, e ancora: “Siamo stati dall’avvocato per tutelare i bambini. Ho firmato la pratica della separazione. Lui mi ha definito ‘Zimbello del mondo’ perché è arrabbiato”.

La reazione di Icardi

Nelle ultime settimane Icardi ha più volte attaccato Wanda Nara a mezzo social e ha continuato a postare foto in cui erano ritratti insieme, come a dar prova di non voler accettare il loro addio.

Al momento non è dato sapere che piega prenderanno le cose tra i due e si vocifera che Wanda Nara sia stata piuttosto spaventata dal comportamento del calciatore nei suoi confronti. I due formalizzeranno la fine del loro matrimonio?