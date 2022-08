Will Smith e le scuse a Chris Rock: “Non mi risponde, quando sarà pronto si farà vivo”

Will Smith si è scusato pubblicamente con Chris Rock dopo lo schiaffo alla notte degli Oscar, ma lui non gli ha ancora risposto.

Will Smith si è scusato pubblicamente con Chris Rock dopo lo schiaffo che gli ha dato durante la notte degli Oscar.

Will Smith e le scuse a Chris Rock

Dopo che le immagini del suo schiaffo a Chris Rock hanno fatto il giro del mondo, Will Smith ha deciso – a distanza di alcuni mesi – di scusarsi pubblicamente con il collega attore.

Chris Rock non ha ancora risposto alle scuse di Smith e lui ha commentato la questione affermando:

“Negli ultimi 4 mesi ho riflettuto a lungo e adesso rispondo alle tante domande che mi avete posto. Prima fra tutte perché non mi sono scusato subito con Chris Rock sul palco… È tutto confuso”, ha dichiarato, e ancora: “Ho contattato Chris e il messaggio che mi è tornato indietro è che non è pronto a parlare.

Quando lo sarà, si farà vivo lui (…) Voglio scusarmi con la madre di Chris, con la sua famiglia e in particolare con Tony Rock (il fratello minore di Chris, ndr). Abbiamo avuto un ottimo rapporto”.

Will Smith si era scusato anche a poche ore dal suo gesto affermando che la battuta fatta da Rock su sua moglie Jada Pinkett fosse stata “troppo” per lui da sopportare. Chris Rock ha dichiarato che prima o poi parlerà dell’accaduto ma per adesso ha deciso di preservare il massimo riserbo sull’argomento.

“Non sono una vittima. Ma chiunque dice che le parole feriscono non è mai stato preso a pugni in faccia. Si’, questo ferisce. Ma mi sono scrollato di dosso quella merda e sono andato a lavoro il giorno dopo”, aveva affermato a seguito della vicenda.