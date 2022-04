Youtuber fa schiantare il suo aereo per filmare la scena e avere più views

Lo Youtuber che ha fatto schiantare il suo aereo per ottenere visualizzazioni è stato smascherato dal Federal Aviation Administration,

Per coloro che lavorano con Youtube ottenere visualizzazioni non è importante, ma vitale. Trevor Jacob, youtuber statunitense, per avere più accessi al suo canale ha fatto una cosa estremente pericolosa: si è lanciato da un aereo in volo, facendo schiantare il velivolo contro le montagne.

Uno youtuber statunitense fa sciantare il suo aereo per ottenere più visualizzazioni

Il video dello youtuber è stato caricato il 24 novembre 2021 e l’indagine relativa al suo caso si è conclusa l’11 aprile 2022. Nel filmato chiamato “I Crashed My Plane“, lo youtuber decolla con il suo aereo e ad un certo punto, resosi conto che il motore non rispondeva più ai comandi, si lancia dal velivelo con il paracadute lasciando schiantare l’aereo contro le montagne.

La decisione della Federal Aviation Administration

Ad una prima visione del video l’incidente potrebbe anche sembrare vero, ma la Federal Aviation Administration degli Stati Uniti d’America ha deciso di indagare. L’agenzia statunitense ha constatato che: vi erano delle telecamere all’esterno del velivolo; il pilota aveva già indossato il paracadute sportivo e non era stato lanciato nessun allarme di emergenza. L’11 aprile 2022, dunque, la Federal Aviation Administration ha giustamente revocato la licenza di volo allo youtuber.