Youtuber mangia pipistrelli in diretta, arrestata in Thailandia: rischia 5 anni di carcere

Youtuber mangia pipistrelli in diretta, arrestata in Thailandia, ora rischia 5 anni di carcere dopo che Phonchanok Srisunaklua è stata arrestata dalla polizia a seguito della sua pericolosa performance. La ragazza ha infatti mangiato diversi pipistrelli immersi in una ciotola di brodo in cui galleggiavano anche dei pomodori.

La youtuber thailandese era “ovviamente” solo a caccia di view ma dopo qualche giorno ha sentito bussare alla sua porta. Aprendo ha trovato gli agenti pronti a portarla in caserma. Srisunaklua aveva caricato il file lunedì scorso, niente di eclatante se si è stati fan di Ozzy. La donna ha mostrato ai suoi follower la ciotola con i pipistrelli morti e poi se li è mangiati come se fossero tordi.

Clip cancellata ma la ragazza ora rischia grosso

Dopo il blitz quella clip è stata cancellata dalla pagina di Srisunaklua, che ha chiesto scusa, ma i poliziotti thailandesi l’hanno arrestata per “possesso di carcasse di animali selvatici protetti” e per aver violato il Computer-Related Crimes Act del 2007. Ora rischia fino a 5 anni di carcere. Non è passato sottotono l’altro problema: i pipistrelli sono notoriamente portatori di virus e noi, praticamente cioè tutto il mondo, dovremmo ormai saperlo dopo il Covid.

Dal canto suo il veterinario Patarapol Maneeorn si è detto preoccupato “per i numerosi rischi per la salute, in quanto i pipistrelli trasportano moltissimi agenti patogeni termoresistenti”.