La notizia della morte è stata diffusa dal ministro della Cultura, Zizi Kodwa, che ha dichiarato che la cantante era stata ricoverata in ospedale, a quanto pare per complicazioni legate al fegato.

Zahara, morta a 35 anni

Il ministro ha aggiunto che il governo stava assistendo la famiglia “da qualche tempo“. La cantante aveva raggiunto la fama nel 2011 con il suo album Loliwe, acclamato in tutta l’Africa. Nel 2019, Zahara ha raccontato la sua battaglia contro la dipendenza dall’alcol. Solo un mese fa la famiglia aveva informato i fan che era stata ricoverata. L’emittente pubblica SABC ha riferito che la morte sarebbe avvenuta lunedì sera in un ospedale di Johannesburg.

Il cordoglio dei fan

“Zahara e la sua chitarra hanno avuto un impatto incredibile e duraturo sulla musica sudafricana” l’ha ricordata Kodwa in un post su X. In una dichiarazione pubblicata sul profilo Instagram di Zahara, la sua famiglia ha voluto renderle l’ultimo saluto: “Era una luce pura e un cuore ancora più puro in questo mondo. Un faro di speranza, un dono e una benedizione per noi e per innumerevoli persone in tutto il mondo“. Sui social media si sono susseguiti i ricordi dei fan, scioccati dall’improvvisa perdita.

Un esempio per le donne

Zahara non si è limitata a raggiungere le persone con la propria voce, ha anche dimostrato una grande forza personale. Si era, infatti, resa portavoce della violenza contro le donne in Sudafrica, di cui lei stessa ha rivelato essere stata vittima. In un’intervista rilasciata l’anno scorso a una radio locale, aveva dichiarato che la sua musica non era finalizzata al riconoscimento, ma a portare conforto alle anime spezzate che hanno bisogno di guarire.