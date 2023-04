Zanzare in casa ad aprile: come prevenire naturalmente l'invasione

I repellenti, ma anche le zanzariere o soluzioni naturali evitano il proliferarsi di insetti come le zanzare in casa ad aprile.

Quando si è in giardino o in casa, capita di essere disturbati dal ronzio di qualche insetto davvero fastidioso. In questo periodo, fanno la loro comparsa le zanzare che giungono in casa attratte dal cibo, dalle fonti di acqua, ecc. Scopriamo come fare per prevenire l’invasione e i metodi naturali per tenerle alla larga.

Zanzare in casa ad aprile

Con le giornate che si allungano e le temperature in aumento, ecco che il mese di aprile si caratterizza anche per la presenza di insetti come le zanzare che giungono in casa dalle finestre o le porte lasciate aperte. Qualsiasi ristagno d’acqua o anche i vasi sono sicuramente una fonte di attrattiva per questi insetti.

Sono insetti che, a differenza delle cimici, riescono a resistere anche a temperature molto basse e a inverni rigidi dal momento che non soffrono i climi del periodo. In casa entrano perché qui trovano il luogo adatto per potersi riprodurre. Inoltre, nei solai o sui tetti possono anche costruire il loro nido e, in quel caso, si tratta sicuramente di un problema serio.

Man mano che le temperature cominciano a salire, ecco che le zanzare si risvegliano dal torpore nel quale sono cadute e sono pronte a invadere qualsiasi angolo, diventando particolarmente aggressive e arrivando anche a pungere. Si consiglia di fare attenzione alle finestre e alle porte perché proprio da lì possono giungere.

Gli stessi vasi, le piante e i fiori che si hanno sul balcone o terrazzo sono un chiaro invito dal momento che li impollinano. Si consiglia poi di prestare particolare attenzione alle cantine e alle soffitte oppure alle zone e angoli nascosti di un appartamento. La massima attenzione va riservata anche ai depositi di acqua o ai ristagni idrici per impedire di proliferare.

Zanzare in casa ad aprile: cosa fare

chiunque abbia un giardino o uno spazio verde in casa sa bene quanto le zanzare possano giungere in queste aree per poi entrare in casa. La presenza di questi insetti nella propria abitazione non è mai piacevole, considerando che possono pungere. Per evitare che possano proliferare, è bene mettere in atto una serie di trucchi e accorgimenti.

I pozzi d’acqua, le zone umide e i piccoli stagni o fonti di umidità sono una attrattiva per questi insetti. La prevenzione è sicuramente il primo passo da compiere per riuscire a sbarazzarsi rapidamente di questi parassiti. Per alcuni periodi di tempo, è bene cercare di evitare i ristagni di acqua e, e possibile, tenere le piante e i fiori lontano da questa specie.

Il cortile o l’area della propria casa devono essere liberi da immondizia o materiali accumulati dal momento che sono anche queste cose ad attirare le zanzare. I serbatoi di acqua di raccolta, ma anche i secchi dovrebbero essere chiusi in modo da evitare una possibile proliferazione di questo insetto. Le zanzariere protettive sono un ottimo rimedio da applicare alle porte e alle finestre per evitare che entrino.

Ci sono poi una serie di rimedi fai da te, come mettere un po’ di polvere di caffè nei vasi o nei pressi delle piante impedisce alle zanzare di avvicinarsi. Ci sono anche piante che fungono da anti-repellente come il timo, la menta o il basilico che questi insetti non amano. Una miscela a base di limone e aceto le allontana rapidamente.

Zanzare in casa ad aprile: rimedio naturale

