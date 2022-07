Zanzare in casa di notte: come eliminarle in fretta

Tenere le fineste e porte aperte durante la notte fa sì che le zanzare entrino in casa, ma rimedi efficaci, come la zanzariera o repellenti, le eliminano.

Nel buio della notte estiva, si sente un ronzio, un rimbombo fastidioso nelle orecchie. Si tratta delle zanzare che sono giunte in casa la notte, non lasciando riposare e dormire serenamente. Per allontanarle in modo definitivo, si può fare affidamento su soluzioni naturali ed efficaci, come illustriamo qui.

Zanzare in casa di notte

Di notte, quando si sta riposando, può capitare di essere importunati da degli insetti il cui ronzio è alquanto fastidioso. Stiamo parlando delle zanzare che tendono ad agire soprattutto la notte in casa in maniera indisturbata per poi ritrovarsi al mattino seguente con dei pomfi e delle punture su gambe e braccia dovute al loro morso.

Nel momento in cui la luce tende a calare, ecco che cominciano a farsi notare e la notte è sicuramente il momento in cui agiscono maggiormente raggiungendo il loro picco. A causa della loro presenza in stanza e del loro ronzio, non è sempre facile riuscire a dormire e prendere sonno nel cuore della notte.

Per riuscire a proteggersi dalle zanzare che possono agire durante la notte, è utile installare una zanzariera intorno al letto in modo da toccare terra su entrambi i lati. Un modo davvero efficace per prevenire le punture di questi insetti, in primo luogo, ma anche per dormire sonni tranquilli e sereni senza il loro continuo ronzio nelle orecchie.

Sono diversi i sistemi antizanzare da usare per allontanarle da casa soprattutto la notte. L’uso di oli essenziali a base di lavanda, geranio o anche altri rimedi naturali sono un metodo efficace poiché detestano questi odori, così come optare per dei repellenti a ultrasuoni quale ecopest Home, il migliore in questo campo.

Zanzare in casa di notte: cause

Solitamente sono solo le zanzare femmina ad agire e pungere nel cuore della notte. In ogni caso, questi insetti possono entrare nell’abitazione durante la notte, perché si lascia la finestra o la porta aperta a causa del caldo di questi giorni. Questi insetti, non appena vedono una fessura, ne approfittano per entrare e agire, magari pungendo.

Sicuramente l’acido lattico e l’anidride carbonica sono i due elementi principali, anche in base a degli studi effettuati, che tendono ad attrarle maggiormente durante la fase notturna. L’anidride carbonica che si libera sia dal respiro che dalla pelle, è rilevata da questi insetti anche a una distanza di circa 36 metri.

Sebbene tendano ad agire anche durante le fasi diurne, la notte è il momento preferito dalle zanzare per cui tendono ad agire immediatamente. Sono attratte anche dalla respirazione. Nel momento in cui si respira, si sfrutta l’ossigeno che abbiamo a disposizione ed espelliamo diverse quantità di diossido di carbonio.

Nella fase notturna, quindi quando ci si muove di meno, si permette a questo componente di concentrarsi intorno a noi per cui le zanzare sono attratte in misura maggiore da questo elemento e, quindi, agiscono.

Zanzare in casa di notte: rimedio naturale

Per evitare di essere punti dalle zanzare, non solo durante il giorno, ma anche la notte e dormire sonni sereni e tranquilli, la soluzione migliore è munirsi di un dispositivo quale Ecopest Home, considerato l’alternativa efficace e valida a insetticidi e pesticidi. Un investimento economico molto piccolo che permette di liberarsi per sempre del problema delle zanzare.

Un repellente che sfrutta la doppia tecnologia, quindi a interferenza magnetica e ultrasuoni. Sono infatti proprio gli ultrasuoni a fare in modo che questi insetti, non solo si avvicinino a casa, ma se ne allontanino immediatamente. Un dispositivo che copre un raggio d’azione di circa 250 metri quadrati dando la giusta protezione all’ambiente.

Con questo repellente, si potranno passare, non solo giornate tranquille, ma anche riposare serenamente. Inoltre, risulta innocuo sia per gli esseri umani, ma anche per gli animali domestici, in generale. Permette di godersi il relax e la tranquillità della casa in totale autonomia e senza problemi. Protegge h24 sette giorni su sette.

Grazie alle sue proprietà, al rapporto qualità prezzo e sicurezza verso uomini e animali domestici, è definito il miglior strumento anti zanzare del momento. Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

Una soluzione vincente ed ecologica da posizionare anche nella stanza dei bambini senza effetti collaterali. Non è alimentato a batterie e, infatti, basta collegarlo alla presa di corrente affinché funzioni. Non emette nessun odore, è sicuro e silenzioso. Utile da usare sia per le zanzare, ma anche per altri insetti come scarafaggi, formiche, cimici, compreso i topi.

Una formula come Ecopest Home non si ordina nei negozi o e-commerce, perché esclusivo e originale, ma soltanto sul sito ufficiale del prodotto dal momento che basta riempire il form con le informazioni personali, approfittando della promozione di due confezioni a 49,90€ invece di 98. Il pagamento si effettua a scelta tra Paypal, la carta di credito, contanti al corriere.

