Zurigo, 13 ricoverati per aver camminato sui carboni ardenti per un rituale

Ad Au, vicino Zurigo, ci hanno provato in 25 ma di essi 13 sono stati ricoverati con urgenza per aver camminato sui carboni ardenti per un rituale

Piedi alla brace a Zurigo con 13 ricoverati per aver camminato sui carboni ardenti per un rituale e nel corso di una sorta di “esperimento di pirobazia” che però è finito molto male per la metà di coloro che vi si sono cimentati.

A quello strano rituale ci si sarebbero sottoposti in 25 ma le ursioni hanno spedito più della metà di loro in ospedale e quasi la metà in ricovero.

Ricoverati per aver camminato sui carboni ardenti

Il fatto si è verificato in un piccolo comune del cantone di Zurigo in Svizzera, Au. Pare proprio che dopo aver camminato sui carboni ardenti 13 degli “adepti” sia finita male e con un mezzo incendio delle loro piante dei piedi, tanto che per queste persone sono state necessarie cure mediche immediate.

I media spiegano che la polizia ha avviato una indagine per capire se le persone coinvolte si siano sottoposte a quella passeggiata atipica di propria iniziativa.

Cos’è la pirobazia e chi la pratica

La pirobazia è la pratica di camminare su un letto di braci ancora ardenti ed in Asia ed Europa di solito è utilizzata all’interno di riti religiosi e protocolli di gruppi non immuni da un certo settarismo.

Pare che ad Au dei privati avessero organizzato un evento ad hoc con molti che hanno voluto provare. Con quali risultati lo possono dire solo gli operatori sanitari accorsi sul posto con autoambulanze da Zurigo, Lachen, Zugo e Männedorf.