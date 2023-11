La tragedia è accaduta martedì 31 ottobre nel comune di Caronno Varesino, dove padre e figlio stavano rimuovendo alcuni tronchi in un campo agricolo.

14enne morto stritolato da un trattore

Secondo le prime ricostruzioni i due stavano lavorando in un terreno privato, quando il 14enne è stato agganciato al verricello ed è finito sotto al trattore. Purtroppo per il ragazzo non c’è stato nulla da fare, è morto stritolato dagli ingranaggi. A dare l’allarme è stato il padre, che si trovava alla guida del mezzo agricolo.

Immediato l’arrivo dei soccorsi

Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco ed i sanitari del 118. Al loro arrivo, tuttavia, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Il ragazzino, infatti, era morto a causa delle profonde ferite riportate. Sul caso sta indagando la Procura e i carabinieri del Comando provinciale di Varese, che dovranno far luce sulla dinamica e identificare eventuali responsabilità. Tutto però fa pensare che si sia trattato semplicemente di un drammatico incidente. La comunità di Caronno Varesino si è stretta intorno alla famiglia.