È di un morto e cinque feriti il bilancio di un accoltellamento in strada avvenuto nella città canadese di Vancouver: la polizia ha arrestato un uomo.

Attimi di panico in Canada, dove un accoltellamento avvenuto nella città di Vancouver ha provocato un morto e cinque feriti nella giornata di sabato 27 marzo. L’attacco è avvenuto nei pressi della biblioteca della cittadina e sarebbe stato sferrato da un uomo isolato, anche se ancora non sono chiari i motivi che lo hanno spinto a compiere il gesto.

L’uomo è stato successivamente fermato e arrestato dalla polizia canadese, che secondo alcuni testimoni gli avrebbe sparato con dei proiettili di gomma.

L’aggressione è avvenuta nel primo pomeriggio di sabato all’interno del quartiere di North Shore. Le forze di polizia accorse sul posto hanno in seguito chiesto alle persone presenti all’evento di condividere le loro testimonianze alle autorità, soprattutto in caso di filmati video che potrebbero essere utilizzati per ricostruire nei dettagli la vicenda.

Il sergente Frank Jang dell’Integrated Homicide Investigation Team ha dichiarato in conferenza stampa che l’aggressore è un uomo di circa vent’anni con precedenti penali, attualmente arrestato e posto in stato di custodia cautelare. Nel frattempo le autorità di North Vancouver hanno chiuso la biblioteca per il resto della giornata, chiedendo ai cittadini di evitare la zona.

My heart is in North Vancouver tonight. To everyone affected by this violent incident in Lynn Valley, know that all Canadians are keeping you in our thoughts and wishing a speedy recovery to the injured. https://t.co/8Q32wuOlTk

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) March 28, 2021