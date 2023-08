Bovolone, piccolo comune in provincia di Verona, sta piangendo in queste ultime ore la scomparsa del giovane Cristian Bissoli, morto venerdì scorso, 11 agosto, stroncato da un tumore fulminante.

Morto Cristian Bissoli a Bovolone: il giovane era stato colpito da un male incurabile

La tragica vicenda di Cristian Bissoli, conosciuto dagli amici come “Bisso”, è stata raccontata dal giornale locale L’Arena, che ha spiegato in anteprima come a portarselo via a soli 18 anni sia stato un tumore fulminante, che nel giro di sei mesi appena l’ha strappato alla vita e alla famiglia, composta da padre, madre e due fratellini. Questi ultimi, di 11 e di 7 anni, si trovavano al momento della tragica scomparsa del parente in vacanza insieme allo zio.

Una diagnosi senza speranza

A quanto pare, i medici avevano scoperto la malattia del 18enne pochissimi mesi fa, rendendosi conto fin da subito come per lui non ci sarebbe stato praticamente nulla da fare. Al momento della diagnosi, infatti, il cancro risultava già essere arrivato al quarto stadio e, essendo raro e soprattutto aggressivo, gli avrebbe lasciato pochissime chance di sopravvivenza.

I funerali del giovane si terranno questo lunedì pomeriggio, 14 agosto, presso la chiesa di San Giuseppe alle ore 15:30.