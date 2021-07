Addio a Live-Non è la D’Urso e Domenica Live, Piersilvio Berlusconi: “Non hanno più senso”

"Barbara D’Urso ha fatto un lavoro grandissimo, rimane nella nostra squadra ma proviamo a cambiare genere", fa sapere Piersilvio Berlusconi.

Cambia la domenica pomeriggio targata Canale 5: così da settembre 2021 Barbara D’Urso lascerà spazio ad Anna Tatangelo e Silvia Toffanin. La prima si è fatta conoscere sulle reti Mediaset vestendo i panni di giurata a “All Together Now”. La conduttrice di Verissimo, invece, raddoppia il suo impegno nel fine settimana.

Addio quindi a Live-Non è la D’Urso e a Domenica Live: a spiegarlo è Piersilvio Berlusconi.

Il vice presidente Mediaset annuncia lo stop di Live-Non è la D’Urso e Domenica Live. Infatti, ha spiegato: “Barbara D’Urso ha fatto un lavoro grandissimo, rimane nella nostra squadra ma proviamo a cambiare genere. Quel tipo di infotaiment a 360 gradi – che va dalla cronaca alla politica al gossip – non credo abbia più grande senso, quindi abbiamo deciso – pensando di interpretare ciò che il pubblico percepisce – di cambiare squadra”.

E ancora: “Ha fatto un lavoro grandissimo, anche nei mesi del lockdown, è una professionista unica, tostissima, sempre sul pezzo“. Poi ha rassicurato i fan: “Continuerà a guidare Pomeriggio 5, ma proveremo a cambiare genere, puntando soprattutto sull’attualità”. Quindi ha sottolineato: “Barbara è una risorsa di Mediaset. Appena ci sarà un progetto che piace a lei, che piace a noi, è probabile che torni a fare un programma di intrattenimento su Canale 5.

È quel tipo di infotainment che è passato”.

Svolta nella domenica pomeriggio di Canale 5: al posto di Domenica Live dall’autunno 2021 arrivano “Scene da un matrimonio”, un nuovo show per famiglie condotto da Anna Tatangelo, e “Verissimo” con Silvia Toffanin, che dopo il sabato raddoppia le storie e va in onda anche la domenica.

A proposito dei nuovi programmi che animeranno la domenica pomeriggio di Canale 5, Piersilvio Berlusconi ha fatto sapere che l’obiettivo sarà “raccontare i matrimoni italiani in maniera moderna ed empatica, femminile ma anche familiare”. Per lui si tratta di un programma “molto adatto al pubblico di quella fascia, pulito”. Quindi ha rivelato: “Mi piacerebbe allargarlo anche alle feste di battesimo”.

Nella seconda parte del pomeriggio della domenica arriva Verissimo. Il compagno della Toffanin confida che è stato “difficile convincere Silvia al raddoppio, ma sono convinto che lo farà con grande entusiasmo“. Questo è un “programma dove tutti gli ospiti vogliono andare, ha le caratteristiche per avere successo anche la domenica“.

Mediaset rinnova il contratto ai suoi volti di punta, ai quali il grande pubblico è da sempre affezionatissimo. Così, per il prossimo autunno, le reti Mediaset sperano di trionfare e battere la concorrenza.

Infatti, Piersilvio Berlusconi ha tenuto a sottolineare: “Abbiamo rinnovato il contratto con Maria De Filippi, ne siamo molto felici: la collaborazione sarà sempre più profonda, stiamo parlando di molti altri prodotti oltre a quelli che già fa”. Si prepara a far divertire proprio tutti Paolo Bonolis, che resterà negli studi Mediaset con “Avanti un altro” in day time, “più alcune puntate speciali la domenica sera“. Inoltre, ha svelato Berlusconi, “sta lavorando a un nuovo prime time: appena sarà pronto andrà in onda”.

Anhe Gerry Scotti, volto amatissimo di Canale 5, resta fedele a Mediaset. A tal proposito, Piersilvio Berlusconi ha dichiarato: “Abbiamo rinnovato anche con Gerry Scotti, che è un’altra nostra superstar. Farà “Caduta libera”, sarà in giuria a “Tu sì que vales” e mi piacerebbe moltissimo che fosse lui a portare avanti il progetto della Domenica del villaggio“, previsto per la domenica sera del 2022.

Non è mancato il rinnovo del contratto neppure a Roberto Giacobbo, Nicola Savino, Ezio Greggio “e anche Gene Gnocchi continuerà a lavorare con noi”. Inoltre, a Piersilvio Berlusconi piacerebbe avere Baglioni e commenta: “Non è una certezza, ma ci stiamo lavorando, ci piacerebbe molto ospitare serate speciali per celebrare la sua carriera e i 70 anni“.