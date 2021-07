Anna Tatangelo sostituisce Barbara D’Urso alla domenica pomeriggio: i dettagli del nuovo programma

Confermata Anna Tatangelo alla guida della domenica pomeriggio al posto di Barbara D'Urso, ecco quale sarà il programma condotto dalla cantante

Anna Tatangelo ha accettato il difficile compito di scontrarsi con Domenica In di Mara Venier. La cantante prenderà difatti il posto di Barbara D’Urso nella domenica pomeriggio, confermando così la succulenta indiscrezione già emersa nei giorni scorsi. L’ex compagna di Gigi D’Alessio non prenderà tuttavia le redini di Domenica Live, ma stupirà il pubblico con il rifacimento di uno storico programma di casa Mediaset.

Anna Tatangelo: il nuovo show su Canale 5

Si tratta nel dettaglio di Scene da un matrimonio, ex programma di Davide Mengacci andato in onda su Canale 5 e Rete 4 tra gli anni novanta e i duemila. Lo show passò dalla seconda alla prima serata, con gli sposi che assistevano in studio alle clip del loro matrimonio registrato. La cerimonia veniva poi giudicata da un team di esperti truccatori, stilisti e parrucchieri, che davano infine la loro opinione sull’evento.

La trasmissione era ispirata all’omonimo film di e con Ingmar Bergman, che seguiva una coppia di futuri sposi nel corso delle fasi di preparazione della cerimonia fino al giorno del fatidico sì.

Non resta dunque che vedere come se la caverà Anna Tatangelo con il vasto pubblico di Canale 5, pur avendo già dato prova delle sue eccelse doti anche come intrattenitrice televisiva. Nel mentre, cosa ne penserà di tutto ciò la nostra Carmelita nazional-popolare?