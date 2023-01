Agguato in un ristorante: pregiudicato ucciso a colpi di pistola

Nel primo pomeriggio di oggi, il 57enne Vincenzo Nappi è stato brutalmente ucciso a colpi di pistola a seguito di un agguato, probabilmente di matrice camorristica, in un ristorante di Melito.

Nappi, soprannominato ‘O Pittore‘ era già noto alle forze dell’ordine.

Napoli, agguato in un ristorante: Vincenzo Nappi ucciso a colpi di pistola

Erano da poco passate le ore 13 e 30 della giornata di oggi, 23 gennaio, quando da un ristorante vicino a via Lavinaio a Melito nel nord di Napoli, si sono uditi indistintamente dei colpi di arma da fuoco. Ad essere stato colpito ed ucciso è stato Vincenzo Nappi, 57enne legato al clan Amato-Pagano degli ‘Scissionisti’ di Secondigliano.

L’uomo sarebbe stato vittima di un agguato di matrice camorristica. Nappi è morto, di fronte ad alcuni clienti che ancora popolavano il locale, qualche secondo dopo gli spari.

Il profilo di Vincenzo Nappi

Vincenzo Nappi, secondo quanto appreso, era un uomo molto vicino al boss Mariano Riccio: era uno dei suoi uomini di maggior fiducia. In base a quanto raccontato dal pentito Giovanni Iliano, Nappi avrebbe già rischiato grosso nel 2011, al tempo della faida interna tra gli Amato-Pagano e poi nel 2013, quando si stava per mettere in atto un piano per ucciderlo, poi accantonato.