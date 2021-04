Alessandra Amoroso è single: “Meglio sola che mal accompagnata”

A Il Punto Z Alessandra Amoroso ha confessato dettagli e retroscena della sua vita da single.

Alessandra Amoroso: la vita privata

La cantante oggi si definisce felicemente single, e dopo la rottura dall’agente Stefano Settepani (con cui avrebbe dovuto convolare a nozze) sembra che non sia intenzionata a far entrare nessun altro nel suo cuore: “Oggi sono single. Meglio single che mal accompagnata. In questo momento mi sto prendendo tutto il bello che mi sta arrivando e me lo tengo solo per me”, ha dichiarato. I due si sarebbero lasciati poco prima che l’emergenza Coronavirus scoppiasse in Italia (e infatti la stessa cantante ha ammesso di aver trascorso il lockdown completamente da sola e di aver vissuto momenti particolarmente difficili).

Quella tra lei e Stefano Settepani è stata un’unione importante e duratura, e i due si erano detti pronti a convolare a nozze poco tempo prima di lasciarsi definitivamente.

I due erano andati a convivere dopo pochi mesi dal loro primo incontro e Settepani era stato accanto alla cantante anche quando era stata sottoposta al delicato intervento alle corde vocali. Oggi Alessandra Amoroso sembra aver trovato la serenità anche da single, ma in tanti si chiedono se prima o poi svelerà i retroscena della sua rottura con Stefano Settepani e se prima o poi troverà la persona giusta per lei.