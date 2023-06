Alessandra Celentano ha un nuovo fidanzato? E’ questa la domanda più gettonata delle ultime ore, dopo che la prof di Amici ha condiviso su Instagram uno scatto ambiguo. Vediamo chi sarebbe il suo principe azzurro.

Alessandra Celentano ha un nuovo fidanzato?

Nelle ultime ore si fa un gran parlare di Alessandra Celentano. Dopo il lungo anno trascorso ad insegnare nella scuola di Amici, la prof di ballo si sta godendo una vacanza in compagnia dei suoi affetti più cari. Tra questi, però, è spuntato un volto mai visto, che i fan hanno subito identificato come il nuovo fidanzato della Cele. E’ davvero questa la realtà?

La foto condivisa da Alessandra: a colpire è la didascalia

La Celentano ha condiviso su Instagram uno scatto che la ritrae con la cugina Rosita e un uomo misterioso. Nella foto non c’è nessun gesto compromettente, sia chiaro. Due donne in compagnia di un cavaliere, quindi nulla di strano. Ad aver fatto sorgere il dubbio ai fan è stata la didascalia. Alessandra ha scritto: “C’è qualcosa all’orizzonte”.

Chi è l’uomo con Alessandra Celentano?

Al momento, non sappiamo se l’uomo sia il nuovo fidanzato della Celentano, ma il fatto che ci sia “qualcosa all’orizzonte” fa sorgere qualche dubbio. Rosita ha contribuito ad alimentare la curiosità dei fan: “Lo so…so perfettamente cosa state pensando…e avete ragione“. In attesa di scoprire qualche dettaglio in più, sappiamo che l’uomo si chiama Jose, ha origini spagnole ed è il vicino di casa della figlia di Adriano.