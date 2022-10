Il dottor Guido Pelleti ha ricostruito dinamiche ed esiti dell'orrore del 23 agosto: Alessandra Matteuzzi massacrata con almeno 20 martellate al volto

La sera del 23 agosto scorso Alessandra Matteuzzi è stata massacrata con almeno 20 martellate al volto, lo dice la consulenza tecnica del medico legale Guido Pelleti, incaricato dalla Procura. La vittima avrebbe riportato non meno di dodici fratture a seguito dell’aggressione brutale dell’ex fidanzato della 56enne.

L’offender, tuttora in carcere, è il 27enne calciatore Giovanni Padovani, che è indagato per omicidio aggravato e stalking.

Alessandra massacrata con 20 martellate

La ricostruzione di quell’orribile delitto è in parte nota: il 27enne aveva guidato ore per raggiungere Bologna. Poi aveva teso un agguato ad Alessandra in via Corticella, nei pressi della sua abitazione. Giovanni aveva nascosto un martello che aveva con sé in un cespuglio e ha poi aspettato di incontrare Alessandra di ritorno a casa.

E l’uomo aveva colpito Alessandra con “calci, pugni e martellate alla testa, al torace, braccia e gambe”.

L’orrore del 23 agosto sera e l’agguato

Trasportata al Maggiore di Bologna, Alessandra era spirata prima di mezzanotte. Padovani è difeso dagli avvocati Denise Mondin ed Enrico Buono e i familiari della vittima dagli avvocati Chiara Rinaldi e Antonio Petroncini. Scopo della consulenza medico legale era accertare con quanta violenza e con quale esito i colpi di Padovani avessero inciso sul decesso e sulla sofferenza di Alessandra.

Purtroppo l’esito è stato terribile: la 56enne è stata letteralmente massacrata.