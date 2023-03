Alessia Cammarota è incinta: l'annuncio commovente via social

Alessia Cammarota ha annunciato via social di essere in attesa del suo terzo figlio insieme al marito Aldo Palmeri.

Alessia Cammarota: il terzo figlio

Alessia Cammarota, già mamma dei piccolo Niccolò e Leonardo, è in attesa del suo terzo bebè. Lei stessa si è mostrata con il pancione al quinto mese di gravidanza e ha confessato ai fan alcuni retroscena su questa nuova attesa cercata e desiderata dopo il dramma vissuto nel 2021, quando lei e Aldo avevano perso un bambino. “Alessia solita prassi, test e poi visita. Ma a quella visita ci arrivammo in tre, mamma, papà e quel fagiolino piccolino. Il test inaspettatamente era positivo. Lì c’era il nostro piccolo miracolino. L’abbiamo difeso, l’abbiamo nascosto a tutti e dico tutti. Ma oggi voglio urlare: benvenuto quinto mese”, ha scritto via social l’ex volto di UeD, e ancora: “Il sole arriva per tutti e il mio è più splendente che mai”.

Attraverso il suo post via social Alessia Cammarota ha anche ripercorso il terribile dolore da cui è stata investita nel 2021, quando ha scoperto di aver perso il suo bambino e di doversi sottoporre a un’induzione. “Pianti, solitudine e tanta disperazione, ma l’unica soluzione era quella là. Non poteva mica rischiare la sua vita, c’erano due pargoletti che l’aspettavano e avevano tanto bisogno di lei. Tutto finì, erano le due di notte. Quella mamma non voleva altri figli, il dolore era troppo grande”, ha confessato Alessia, che oggi sembra aver ritrovato finalmente la serenità.