Alluvione Emilia-Romagna, il drammatico annuncio di Eleonora Daniele nel corso di 'Storie Italiane"

Si susseguono gli aggiornamenti della alluvione in Emilia Romagna. Dal punto di vista dell’informazione, oltre ai social, la trasmissione condotta da Eleonora Daniele ha giocato un ruolo importante nel fornire le prime informazioni

Alluvione Emilia -Romagna, allerta rossa

La regione dell’Emilia Romagna continua ad essere sotto allerta rossa fino alla mezzanotte di domani a causa degli estesi allagamenti e delle criticità idrauliche e idrogeologiche presenti nelle aree centro orientali, in particolare nel bolognese e in Romagna. La regione ha annunciato che sul resto del territorio l’allerta è arancione sull’Appennino riminese e gialla nell’Appennino tra Reggio e Modena, nella pianura modenese e nel ferrarese.

Le prime informazioni fornite da “Storie Italiane”

Di ora in ora si susseguono gli aggiornamenti ma all’inizio di questa drammatica giornata, dal punto di vista dell’informazione, la trasmissione condotta da Eleonora Daniele, ‘Storie Italiane‘, ha giocato un ruolo importante nel fornire le prime informazioni e, purtroppo, il primo bilancio delle vittime e degli ingenti danni al territorio.

Nel corso della puntata del 3 maggio, Eleonora Daniele ha dato costanti aggiornamenti ai telespettatori, mostrando immagini di fiumi esondati e della conseguente evacuazione di centinaia di residenti nelle zone limitrofe. La conduttrice – al comando della decima edizione del programma – ha così commentato le immagini che circolavano sui media, provenienti da diverse zone colpite dal nubifragio.

“Stiamo vedendo queste terribili immagini da stamattina passare su televisioni e siti internet”.

Il collegamento in diretta

Dopo aver dato la drammatica notizia dell’esondazione di un fiume in provincia di Ravenna e della presenza di dispersi, ha dato parola al suo inviato sul posto, Vittorio Introcaso, che ha raccontato in diretta quanto stava avvenendo.

“Per un anno non ha piovuto, siamo reduci da una grossa crisi relativa alla siccità, e oggi in una sola notte è caduta una quantità di pioggia pari ad un anno” ha affermato l’inviato in collegamento “E’ anche crollata una casa e pare vi siano due dispersi” ha detto in seguito il giornalista.

