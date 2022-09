Alopecia maschile: come rimediare naturalmente

Per risolvere e trattare il problema dell'alopecia maschile, sono diverse le abitudini e consigli anche a tavola che aiutano ad avere capelli sani.

Non solo le donne, ma anche gli uomini vanno incontro a problemi di caduta dei capelli dovuti a varie cause e fattori. Il problema dell’alopecia maschile può preoccuparli e allarmarli, ma sono diversi i rimedi naturali e consigli qui forniti che sono una soluzione efficace per il benessere della chioma e che stimolano la crescita.

Alopecia maschile

Proprio come le donne che vanno incontro a una perdita di capelli, anche gli uomini soffrono di alopecia, una problematica che causa stempiatura e diradamento, oltre a disagi psicologici. Non è legata all’età, ma sono diversi i fattori concatenanti riguardo questo problema del sesso maschile. Sono diversi poi i vari tipi di alopecia.

La più comune è sicuramente l’alopecia androgenetica, che è la più diffusa. Una perdita di capelli che comporta una crescita di capelli deboli e sottili, per cui tendono a cadere. Solitamente dipende da un fattore ereditario. Un diradamento che si manifesta nella zona fronto temporale per cui si consiglia di recarsi presso un esperto per capire come trattarla.

Ci sono poi altri tipi di alopecia maschile che portano a una perdita di capelli, come quella causata da stress sul lavoro o nelle questioni personali che comporta la caduta del capello. La chioma è una delle prime zone che risente dello stress con i capelli che cominciano ad apparire deboli e, quindi, più inclini a cadere.

La calvizie e la perdita di capelli nell’uomo è causata anche dall’alopecia seborroica che, come dice il nome, riguarda una produzione eccessiva di sebo per cui si rischia anche di avere la forfora alternando il ciclo naturale del capello che ne risente particolarmente. L’alopecia è una problematica che interessa diversi uomini, a prescindere dall’età.

Alopecia maschile: cause e consigli

Una problematica che interessa circa l’80% degli uomini, le cui cause sono diverse e non tutte dipendono dall’età o dal fattore ereditario. L’alopecia coinvolge e affligge gli uomini che hanno tra i 20 e i 60 anni. Dipende da problemi ereditari e da un enzima quale il 5 alfa reduttasi per cui il capello comincia a indebolirsi e, di conseguenza, a cadere.

In autunno, a causa del cambio di stagione, così come gli animali perdono il pelo, gli esseri umani vanno incontro a una perdita del capello per cui non bisogna allarmarsi o preoccuparsi poiché considerata normale. Il sole, il vento possono stressare il capello rendendolo meno forte e robusto. Con il ritorno in città dalle vacanze e per via dell’inquinamento, il problema aumenta.

Ci possono essere anche delle cause che portano all’alopecia maschile che si riscontrano negli squilibri alimentari e, quindi, nella dieta. Mangiare più cereali, quali avena, ma anche cibi ricchi di fosforo, potassio e magnesio contribuisce a un miglioramento del capello. Si consigliano anche cibi ricchi di vitamina E che potenziano la circolazione sanguigna come la frutta secca, i frutti di mare e anche il pesce.

Lo stress per cui si va incontro ad alopecia dovuta a questo elemento, ma anche l’alcool e il fumo possono contribuire a una perdita dei capelli che si indeboliscono e, quindi, cadono. Per ovviare a questo problema, si consigliano prodotti e lozioni specifici che possano irrobustire la chioma come Foltina Plus, una lozione efficace.

Alopecia maschile: soluzione naturale

Per combattere e prevenire l’alopecia nell’uomo, oltre ai consigli e rimedi forniti, si raccomanda l’uso di una lozione spray che può davvero aiutare, come dimostrano le recensioni dei consumatori. Il prodotto in questione è Foltina Plus, una lozione made in Italy, consigliata dagli esperti, a base naturale che dona capelli forti e robusti.

Una lozione in vendita in spray che aiuta a far crescere rapidamente i capelli e considerata anche una ottima alternativa al bisturi e al trapianto. Possono usarla tutti, proprio per i suoi benefici, a prescindere da un capello riccio, liscio oppure crespo. Una lozione da portare ovunque e sempre con sé ovunque si vada.

Una lozione considerata la migliore grazie agli ingredienti naturali per stimolare la crescita del capello. Grazie ai principi naturali che questa lozione contiene si ha un miglioramento del cuoio capelluto, si stimola la crescita dei capelli riattivando la microcircolazione. Dopo le prime settimane, è già possibile vedere i primi risultati con le zone diradate che cominciano pian piano a rinfoltirsi.

Si consiglia di usarlo tutti i giorni per arrestare le cause che contribuiscono a una chioma non perfetta. All’interno di Foltina Plus ci sono principi naturali efficaci come l’arginina che contribuisce al miglioramento del capello; la serenoa che combatte la caduta e il fieno greco che contiene tantissimi fitoestrogeni che arrestano la perdita dei capelli aiutando a renderli più forti.

Grazie ai risultati, è riconosciuto come la migliore alternativa naturale al trapianto di capello.

Bisogna spruzzarlo nelle zone più diradate per poi massaggiare lasciando che si assorba. Non è necessario usare lo shampoo dopo il trattamento con questa lozione. Non unge o sporca il capello.

