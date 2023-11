Ambra Angiolini ha lanciato un consiglio a Giorgia Meloni. La giudice di X Factor, ovviamente in maniera ironica, ha tirato in ballo l’amore. Il riferimento è a Giambruno o ad altro?

Ambra Angiolini: il consiglio a Giorgia Meloni

Intervistata da Repubblica, Ambra Angiolini si è raccontata un po’. In questo periodo è impegnata come giudice di X Factor, accanto a Fedez, Dargen D’Amico e Morgan. In merito a quest’ultimo, con il quale ha avuto già parecchie discussioni, ha dichiarato: “Voglio talmente bene alle ferite di Morgan che la ‘confezione’ non mi interessa“. Non solo il lavoro, Ambra ha parlato anche di Giorgia Meloni.

Le parole ambigue di Ambra Angiolini

Parlando dell’importanza di essere donna al giorno d’oggi, la Angiolini ha tirato in ballo Giorgia Meloni. Ambra, pur utilizzando parole ambigue, ha voluto dare una specie di consiglio alla presidente del Consiglio. Ha dichiarato:

“Con lei sarebbe divertente parlare d’amore. Se si fida la porto fuori dal tunnel, però sono ancora nomade”.

Ambra Angiolini: cosa ha voluto dire a Giorgia Meloni?

Il consiglio di Ambra alla Meloni è arrivato all’interno di un discorso più ampio, che ha toccato temi importanti, quali l’inclusione, la questione omosessuale e la parità salariale. Pertanto, ipotizziamo che le parole della Angiolini siano da ricollegare a questi argomenti piuttosto che alla relazione finita male tra Giorgia e Giambruno.

Se vuoi iscriverti al canale Whatsapp di Notizie.it clicca qui