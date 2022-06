Ambra Lombardo sull’ex Kikò Nalli: “Non ha mai smesso di cercarmi. Anche prima delle nozze”

Convolata da poco a nozze con il suo Lorenzo Cascino, Ambra Lombardo ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'ex Kikò Nalli.

Lo scorso 18 giugno Ambra Lombardo ha sposato l’imprenditore siciliano 49enne Lorenzo Cascino in una cerimonia da sogno che è stata celebrata nella Basilica di Santa Maggiore di Ispica nel ragusano. Ora a circa una decina di giorni di distanza la giovane ha rivelato in modo del tutto disatteso che l’ex compagno Kikò Nalli, nonostante si siano lasciati, non ha mai smesso di cercarla: “Mi ha scritto anche prima delle nozze”, ha dichiarato.

Ambra Lombardo fa una rivelazione “a sorpresa” sull’ex compagno Kikò Nalli

Sentita dal settimanale DiPiù Tv la donna ha dichiarato che l’ex, noto per essere stato legato in passato con Tina Cipollari, le ha scritto anche poco prima delle nozze. A tale proposito ha dichiarato: “Un amore nato e morto perché amore, da parte di Kikò, non c’è mai stato […] Anche se non ha mai smesso di cercarmi. Mi ha scritto anche prima delle mie nozze”.

Kikò Nalli: “Signore fino alla fine”

L’hair-stylist 52enne aveva postato su Instagram una storia nella quale aveva mandato i suoi auguri alla ex compagna in occasione del suo matrimonio: “Signore fino alla fine. A tutti quelli che in questi giorni mi chiedevano cosa ne pensassi di una mia ex…posso solo rispondere con un sincero tanti auguri per una vita felice e piena di amore. Auguri”.

Legati dall’estate del 2021, Ambra ha detto sì a quello che sarebbe diventato il marito appena 13 giorni dopo essersi incontrati per la prima volta.

La 36enne non ha avuto alcun dubbio, tanto che ha deciso di seguire il marito in America.