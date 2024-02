Amici 23, Cristiano Malgioglio confermato come giudice del Serale: l'annuncio

Cristiano Malgioglio è stato confermato come giudice di Amici 23. E’ stato il paroliere, in diretta su Canale Nove, a far sapere che Maria De Filippi gli ha chiesto di partecipare anche al prossimo Serale del talent.

Il Serale di Amici 23 sta scaldando i motori. Maria De Filippi ha già scelto il primo giudice. Stiamo parlando di Cristiano Malgioglio, che non è una novità ma una conferma. Il paroliere, infatti, ha già rivestito questo ruolo nelle stagioni passate. L’annuncio è stato dato dalla Zia Malgy, in diretta a Che tempo che fa.

L’annuncio di Cristiano Malgioglio

Malgioglio, ospite del programma di Fabio Fazio, ha annunciato:

“Io sono molto contento. Voglio ringraziare ancora una volta Maria De Filippi che mi vuole ad Amici e quindi spero di portare fortuna a qualcun altro”.

Cristiano sarà giudice del Serale di Amici 23, ma al momento non sappiamo chi ci sarà al suo fianco. Secondo alcune indiscrezioni, la De Filippi starebbe pensando di riconfermare in toto la squadra dello scorso anno, quindi Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè.

Cristiano Malgioglio: le parole su Angelina Mango

Contento di essere stato riconfermato come giudice del Serale di Amici 23, Cristiano ha speso qualche parola anche su Angelina Mango, vincitrice di Sanremo 2024. Malgioglio aveva previsto la sua vittoria al Festival. Ha dichiarato: