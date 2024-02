Giovedì 8 febbraio è stata registrata una nuova puntata di Amici, che andrà in onda su Canale 5 domenica 11 febbraio 2024. Stando alle anticipazioni, un’allieva ha ricevuto il pass per il Serale, mentre una maglia è stata sospesa.

Amici: anticipazioni puntata domenica 11 febbraio 2024

Domenica 11 febbraio 2024 va in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. Grazie alle anticipazioni di SupeGuidaTv sappiamo cosa accadrà nel talent di Canale 5. Dopo Dustin, un altro allievo ha ricevuto la maglia per il Serale. Ovviamente, non sono mancate le discussioni e c’è stata anche una maglia sospesa.

Amici, anticipazioni: chi è l’allieva al Serale?

La puntata di Amici di domenica 11 febbraio 2024 è ricca di colpi di scena. Senza ombra di dubbio, il primo momento imperdibile riguarda la consegna dell’ambita maglia d’oro per il Serale. A riceverla è stata un’allieva, la ballerina Gaia De Martino, che non era presente in studio a causa di un infortunio al ginocchio. La ragazza, però, è stata chiamata in casetta.

Amici 11 febbraio 2024: una maglia sospesa

Le anticipazioni di Amici dell’11 febbraio 2024 ci dicono che il primo classificato della gara cantanti è Petit, seguito da Lil Jolie e Sarah. Ultimo, invece, è Mida che si è visto sospendere la maglia da Lorella Cuccarini. La prof di canto, però, ha tranquillizzato il ragazzo e i fan: “Gliela riconsegnerò presto“. La gara di ballo ha visto trionfare Marisol, seguita da Sofia e Lucia. All’ultimo posto si è piazzato Giovanni. Maria De Filippi ha accolto in studio diversi ospiti/giudici: Olly, Beppe Vessicchio, J-Ax, Gaetano Curreri e Daniel Ezralow.