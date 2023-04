Amici di Maria de Filippi: chi è la mamma di Wax e cosa fa

Non solo LDA che ha come padre Gigi D’Alessio ma ad Amici di Maria de Filippi c’è un’altra persona importante, ecco chi è la mamma di Wax e cosa fa. Matteo Lucidi ha una genitrice che appartiene anch’essa al mondo dell’arte ed il concorrente del Serale può ben vantarsi della sua mamma fra una sfida ed il pensiero, ovvio, alla finalissima che decreterà il vincitore di quest’edizione in onda per la stagione televisiva 2022/2023.

La mamma di Wax di Amici

Dai media si apprende che il talent show di Maria De Filippi è ancora una volta un successo tondo. Merito di emozioni e colpi di scena con docenti molto agguerriti come Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Raimondo Todaro ed Arisa.

Il concorrente è legatissimo alla genitrice

E proprio uno degli allievi da loro giudicati ha una madre molto nota in ambito artistico. In buona sostanza Wax, al secolo Matteo Lucidi, è figlio di un volto ben noto al pubblico: sua madre è un’affermata pittrice, “molto quotata dalla critica”. E da quanto si legge Wax è legatissimo alla madre, a lei ed al fratello, con cui vive a Milano. Il concorrente ha raccontato di aver vissuto sempre momenti facili, ma ora è pronto a dare battaglia. Magari contando sul buon esempio di sua madre.