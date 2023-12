Attraverso il suo profilo Instagram ufficiale, il giovane artista ha annunciato la sua decisione di abbandonare la carriera musicale. Questa scelta inaspettata è stata motivata dalla ricerca della pace interiore e dall’incapacità di trovare l’ispirazione necessaria per continuare nel settore. La salute mentale diventa così una priorità per Calma, che ha deciso di dedicarsi alla cura di sé stesso.

Amici, la decisione di Calma: il cantante abbandona la musica

La decisione di Calma di abbandonare la sua carriera musicale ha gettato nello sconforto i suoi fan e ha scosso il mondo della musica. Attraverso un comunicato pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale, l’ex concorrente di Amici 21 ha spiegato le ragioni che lo hanno spinto a prendere questa drastica decisione. Il cantante ha ammesso di non riuscire più a trovare la pace interiore necessaria e l’ispirazione per continuare nel settore. Ha anche confessato di sentirsi oppresso dalle richieste esterne e dalla mancanza di controllo sulla sua arte. Questa scelta, seppur dolorosa, dimostra la grande coraggio e la priorità che Calma dà alla sua salute mentale.

Il dramma interiore del cantante: la ricerca della pace e dell’ispirazione

Nel suo messaggio pubblicato su Instagram, Calma ha svelato il suo dramma interiore e la continua lotta per trovare pace e ispirazione. Il giovane cantante ha ammesso di sentirsi oppresso da un sistema che gli impone richieste esterne e idee che non rispecchiano la sua autenticità artistica. Ha confessato di aver sempre mantenuto la bocca chiusa, ma ora si rende conto che non c’è più spazio per lui in questo settore. Le sue canzoni sono un riflesso delle sue sofferenze personali e delle sue storie d’amore, ma ultimamente ha perso quella costante ispirazione che lo guidava. Questa decisione drastica dimostra il grande coraggio di Calma nel prioritizzare la sua salute mentale.