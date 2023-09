La nuova edizione di Amici è partita da pochissimo, ma Alessandra Celentano ha già imposto le sue regole. La professoressa di ballo ha preparato una lista di regole che i suoi allievi devono rispettare come se fossero in una caserma.

Amici: le regole da caserma di Alessandra Celentano

Domenica 24 settembre 2023 è partita la nuova edizione di Amici. A distanza di qualche giorno, Alessandra Celentano è già diventata protagonista. La professoressa di ballo ha radunato in studio tutti i suoi allievi e ha comunicato loro le nuove rigide regole che dovranno rispettare. Le norme sono diverse e, per i fan del talent mariano, sono da caserma.

Tutte le regole della maestra Celentano

La prima regola della Celentano non è nuova per i fan di Amici: la puntualità. “È fatto divieto arrivare in ritardo alle lezioni“, ha tuonato la maestra. Alessandra ha proseguito: nessuna disattenzione o atteggiamento superficiale, la pulizia deve essere massima (sia per quel che riguarda l’igiene personale che la casetta e la scuola), banditi gli sbadigli durante le lezioni, vietato il trucco eccessivo se non per esigenze di scena, niente orecchini, anelli & Co e obbligo del “lei” da parte di tutti gli allievi, anche quelli di canto.

Amici: Alessandra Celentano non scherza

Le regole che Alessandra ha imposto agli allievi di Amici non sono finite qui. Nessuno dei ragazzi deve trascurare il riposo (almeno 7 ore a notte), i ballerini sono chiamati a mantenere un peso forma “consono per un danzatore” e a non appoggiarsi mai, ripetiamo mai, alla sbarra. Le norme della Celentano hanno scatenato grande ilarità sui social. Su Twitter si legge: “Preside Cele is back”, oppure “La Cele che fa un regolamento tutto suo. Iconica”.