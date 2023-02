Anarchici, Indagato a Roma il deputato Andrea Delmastro

Il deputato di Fratelli d’Italia Andrea Delmastro sarà sentito domani dai pm di Roma nell’ambito dell’inchiesta per rivelazione e utilizzazione del segreto d’ufficio.

Il sottosegretario alla Giustizia è stato iscritto nel registro degli indagati a seguito di un’indagine aperta sulla base di un esposto presentato dal deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli.

Sullo sciopero della fame di Alfredo Cospito

Nell’esposto che ha dato origine all’indagine, si fa riferimento alle conversazioni in carcere tra l’anarchico Alfredo Cospito, l’esponente della ‘Ndrangheta Francesco Presta e il camorrista Francesco di Maio (entrambi come lui detenuti al 41-bis nel penitenziario di Sassari), avvenute tra dicembre e gennaio scorsi e lette in aula, sullo sciopero della fame di Cospito contro il carcere duro: stando a quanto riportato, doveva diventare «una battaglia di tutti», compresi i detenuti della criminalità organizzata.

La dinamica dei fatti: l’attacco di FdI al Pd

Il nome di Delmastro è finito sul registro degli indagati per la vicenda del discorso pronunciato alla Camera dei deputati dal suo collega di FdI Giovanni Donzelli, che lo scorso 31 gennaio rivelò il contenuto dei dialoghi tra Cospito e i due detenuti suddetti per attaccare i deputati del Pd, che negli stessi giorni erano andati a far visita all’anarchico. I brani di conversazioni erano contenuti in una relazione della polizia penitenziaria al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap), la quale è stata recapitata dapprima al sottosegretario Delmastro.

Lo stesso, poi, ne avrebbe messo a conoscenza il collega di partito Donzelli, come da lui ammesso pubblicamente.