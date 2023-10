Andrea Giambruno è stato segnalato all’Ordine dei Giornalisti della Lombardia per i fuorionda mostrati da Striscia la Notizia. Un nuovo procedimento per l’ex compagno di Giorgia Meloni.

Andrea Giambruno segnalato all’Ordine dei Giornalisti per i fuorionda

Andrea Giambruno è stato segnalato al Consiglio di disciplina dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia per i fuorionda mostrati da Striscia la Notizia. Ne ha dato notizia lo stesso Ordine dei Giornalisti della Lombardia sul sito istituzionale, chiarendo che “il Consiglio di disciplina deciderà nell’ambito della propria autonomia in ambito disciplinare“. La pratica, secondo quanto si è appreso, è relativa all’ipotesi di violazione delle norme deontologiche da parte di Andrea Giambruno.

Andrea Giambruno rischia la radiazione dall’Ordine

Andrea Giambruno è giornalista pubblicista da 2014 e ha iniziato la sua carriera nelle tv locali, per poi passare a Mediaset. “Il consiglio dell’Ordine della Lombardia ha deciso di segnalare al Consiglio di disciplina territoriale i due servizi mandati in onda dal programma satirico Striscia la notizia il 18 e 19 ottobre 2023, dal quale sembrano emergere frasi e allusioni rivolte da Andrea Salvatore Giambruno, giornalista pubblicista, ad alcune colleghe della redazione del programma giornalistico Diario del Giorno. Il Consiglio di disciplina deciderà nell’ambito della propria autonomia in ambito disciplinare” si legge sul sito ufficiale. La procedura è materia del Consiglio di disciplina, composto da nove giornalisti fra professionisti e pubblicità, che deciderà per un’eventuale sanzione, dall’avvertimento fino alla radiazione. Dal giorno in cui Striscia la Notizia ha mandato in onda i video, Giambruno non ha più condotto la trasmissione Diario del giorno, autosospendensosi, mentre Mediaset sta cercando di capire come procedere.