Andrea Paternoster morto in un incidente: addio all’apicoltore di Mieli Thun

Andrea Paternoster, famoso apicoltore di Mieli Thun, è morto a 54 anni in un incidente stradale. Il mondo della gastronomia è in lutto.

Andrea Paternoster, famoso apicoltore di Mieli Thun, è morto a soli 54 anni a causa delle gravi ferite riportate in un incidente avvenuto giovedì 15 aprile 2021 sull’A22, in Trentino. Il mondo della gastronomia è in lutto.

Morto Andrea Paternoster

Ha perso la vita in un incidente Andrea Paternoster, vera e propria istituzione del miele, presidente di Mieli Thun. L’apicoltore di Vigo di Ton aveva solo 54 anni e si è spento all’ospedale Santa Chiara di Trento, dove era ricoverato in rianimazione dopo l’incidente avvenuto all’altezza dell’area di servizio di Nogaredo, lo scorso giovedì. Secondo le ricostruzioni, il camioncino su cui stava viaggiando Andrea Paternoster aveva tamponato violentemente un autoarticolato che procedeva lentamente in coda all’altezza di Nogaredo ovest, in direzione Modena, sull’Autostrada del Brennero.

Fin da subito le condizioni dell’apicoltore sono apparse gravissime. Nello scontro è rimasto coinvolto anche un uomo di 30 anni. Entrambi sono stati trasportati in elisoccorso all’ospedale di Trento in gravissime condizioni, dopo essere stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco.

A causa delle gravi ferite riportate Andrea Paternoster non ce l’ha fatta e la famiglia ha deciso di donare gli organi. Il 54enne era protagonista del progetto Amici Acidi, di laboratori del gusto in itinere dall’Università di Sicenze gastronomiche a Pollenzo e nei seminari di Identità Golose, così come nei corsi di Alta Formazione della Scuola di Tione.

“Ha combattuto fino alla fine con forza e tenacia, ma la battaglia questa volta era troppo grande, improvvisa e dura. Siamo tutti certi che Andrea è e sarà in ogni ape che ci circonda, in ogni elemento della natura e in ogni respiro vitale che anima questo mondo. I suoi organi sono stati donati pensando a questa continuità di vita ed energie. Le figlie, la famiglia e tutta la squadra di Mieli Thun vorrebbero salutare Andrea insieme a tutti voi. considerata la situazione pandemica, ci riserviamo di comunicarvi quanto prima la data e l’organizzazione del funerale” hanno scritto sulla pagina Facebook di Mieli Thun, la sua società.