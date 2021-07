Anna Tatangelo: le prime parole sul nuovo programma che condurrà al posto di Domenica Live

Anna Tatangelo ha rilasciato brevi dichiarazioni su "Scene da un matrimonio", il programma che condurrà su Canale 5 prendendo il posto della D'Urso

Come già ampiamente commentato fino alla definitiva conferma, Anna Tatangelo sarà presto alla guida di un nuovo programma su Canale 5. Lo show, ancora tutto da scoprire, andrà in onda la domenica pomeriggio, sostituendosi di fatto alla Domenica Live di Barbara D’Urso.

Il nuovo progetto televisivo si intitolerà Scene da un matrimonio, in merito al quale la popolare cantante di Sora ha deciso di parlare per la prima volta in una recente intervista.

Secondo me piersilvio sta già pensando di sostiture la Tatangelo per un appuntamento domenicale di Barbarella su #bernardeschi e Veronica. Live Non è la D’urso sta tornando. — MTR, Io credo nelle Fate.🧚‍♀️❤ (@MTR29971489) July 13, 2021

Anna Tatangelo: la nuova ripartenza in tv

Scelta dunque da Pier Silvio Berlusconi come nuova scommessa per la domenica della prima rete del Biscione, Anna Tatangelo ha precisato di sapere ancora ben poco di Scene da un matrimonio. “Non posso dire nulla, perché non c’è ancora nulla di sicuro, non so neppure la data di partenza. È ancora un embrione che si sta sviluppando”. Pare dunque che il programma non abbia ancora una data di partenza stabilita, ma l’ex compagna di Gigi D’Alessio ha tuttavia rivelato che vi racconterà molto anche di sé stessa.

Quindi scene da un matrimonio conduce la Tatangelo e celebra la D’Urso? 🤦🏻‍♂️ — alessiobonacina (@ALESSIOBONACINA) July 9, 2021

Questo non sarà del resto l’unico progetto lavorativo per la bella artista frusinate. Anna continuerà infatti anche a rivestire i panni di giurata a All Together Now di Michelle Hunziker, anch’esso foriero di un notevole successo in termini di share.