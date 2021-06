Anna Tatangelo: “Sono stata zitta per tanti anni. Se potessi tornare indietro…”

Anna Tatangelo ha svelato alcuni retroscena legati alla sua rottura da Gigi D'Alessio e alla sua vita privata.

Per la prima volta dopo il suo addio a Gigi D’Alessio Anna Tatangelo ha confessato cosa avrebbe sopportato durante la sua relazione con il cantante, padre di suo figlio Andrea.

Anna Tatangelo: l’addio a Gigi D’Alessio

Oggi Anna Tatangelo sembra aver trovato la serenità dopo anni di tira e molla col suo storico compagno, Gigi D’Alessio, con cui ha preferito mantenere un velo di riservatezza sulla separazione per il bene del loro bambino, Andrea.

Anna Tatangelo ha confessato di aver sopportato per anni le critiche delle malelingue sulla sua vita privata e ha dichiarato di poter finalmente tirare un sospiro di sollievo nel non essere chiamata più, solamente, “la compagna di Gigi D’Alessio”.

“Tutti parlavano esclusivamente della mia vita privata. Per molti anni ho taciuto perché volevo rispettare il mio compagno e i suoi figli. Ma, forse, se potessi tornare indietro, forse direi qualcosina.

Non posso dire cosa direi, rischierei di fare piccoli danni. Però la cosa bella è che chi doveva sapere ha saputo”, ha dichiarato la cantante, che proprio per il bene di suo figlio ha mantenuto un buon rapporto con l’ex compagno.

Anna Tatangelo: il nuovo amore

Secondo indiscrezioni dopo la rottura da Gigi D’Alessio Anna Tatangelo avrebbe ritrovato la serenità accanto al collega campano Livio Cori. I due non hanno ancora confermato né smentito la liaison, ma stando alle voci in circolazione la cantante sarebbe finalmente serena:

“Innamorata è un parolone, però sto bene.

E non mi va di fare nomi o dire altre cose, sto bene. Me la voglio vivere con calma questa cosa che sto vivendo. Non smentisco e non confermo nulla”, ha ammesso lei stessa, da sempre restia a parlare della sua vita privata.

Anna Tatangelo: la rottura da Gigi D’Alessio

Prima della definitiva rottura a inizio 2020, Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si erano già separati una prima volta nel 2018, salvo poi tornare assieme. Stando a indiscrezioni i due avrebbero deciso di separarsi per la mancata proposta di nozze che la cantante avrebbe atteso – invano – per anni. La vicenda non è mai stata confermata dai due diretti interessati, ed entrambi annunciando la loro rottura hanno chiesto rispetto per la loro privacy e per quella del figlio Andrea, che entrambi hanno sempre tutelato.