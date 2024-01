Prima scelta dell’anno a Uomini e Donne. Grazie alle anticipazioni, sappiamo che il tronista Cristian Forti ha scelto. Chi ha preferito tra Valentina Pesaresi e Virginia Degni? Rispetto a quanti lo hanno preceduto, il ragazzo ha fatto una scelta diversa.

Anticipazioni Uomini e Donne: Cristian Forti ha scelto

Grazie alle anticipazioni di Uomini e Donne fornite da Lorenzo Pugnaloni, sappiamo che il tronista Cristian Forti ha scelto. Il ragazzo è arrivato alla fine del suo percorso con due corteggiatrici, Valentina Pesaresi e Virginia Degni. Chi ha preferito come fidanzata? La sua decisione, com’è normale che sia, non ha entusiasmato tutti i fan del programma mariano.

Uomini e Donne: chi ha scelto Cristian Forti?

Cristian Forti ha preferito Valentina Pesaresi. La scelta, però, non è andata in scena nello studio di Uomini e Donne. Le anticipazioni ci dicono che il tronista ha comunicato la sua preferenza in esterna. In puntata, Cristian e Valentina sono arrivati mano nella mano e l’altra corteggiatrice non era presente.

Uomini e Donne: una scelta anomala per Cristian

Come mai Cristian ha deciso di fare la scelta in esterna? Al momento, non lo sappiamo. Di certo, nella puntata di Uomini e Donne che mostrerà la sua preferenza, Maria De Filippi spiegherà il motivo dell’assenza di petali, discorsi & Co.