Antonella Fiordelisi attacca Orietta Berti e Oriana Marzoli

Antonella Fiordelisi ha pubblicato un commento contro la cantante e messo un like a un insulto verso la concorrente del GF Vip.

Antonella Fiordelisi è stata una delle grandi protagoniste del Grande Fratello Vip 7 e continua a far parlare di sé anche dopo essere uscita dalla casa, contro prima Orietta Berti e poi Oriana Marzoli.

Antonella Fiordelisi contro Orietta Berti: “Meno frustrazione”

Antonella Fiordelisi ha attaccato Orietta Berti dopo alcune dichiarazioni rilasciate dalla cantante. “Ma non si è stancata la signora Berti a parlare sempre di me? Capisco che sono la sua ossessione, ma anche meno! Il GF è finito, dai. Parla di qualcos’altro. Meno frustrazione“, ha scritto l’ex concorrente su Instagram.

Anche la mamma di Fiordelisi aveva parlato di Berti utilizzando la parola “frustrazione”. Qualche settimana prima, aveva infatti scritto “con l’ultima puntata ha raggiunto l’apice della sua rabbiosa frustrazione”. “Cara Orietta, la dialettica non è sicuramente il tuo forte, dopotutto sei una cantante (a mio giudizio anche abbastanza mediocre), ma ti invito a buttare il veleno che hai in corpo a casa tua e non addosso a una ragazza che sicuramente è molto più educata di te”, aveva aggiunto il papà di Fiordelisi.

Il like a un commento che chiama Oriana Marzoli “nana”

Dopo aver scritto, sempre su Instagram, che “l’ignoranza è una patologia che colpisce molte persone, i sintomi sono: cattiveria, invidia e maleducazione”, Antonella Fiordelisi ha messo un like a un commento in cui Oriana Marzoli veniva chiamata “nana”.

Che tra le due non corra buon sangue è comunque cosa nota tra i telespettatori da Canale 5. Nella casa del GF Vip, Fiordelisi aveva chiamato Marzoli “puledra”, dicendo che “ha la faccia di una che è stata a Dubai” e che passa da “un ca…volo all’altro”.

