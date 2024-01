Le ultime ore hanno visto Antonella Fiordelisi coinvolta in una serie di voci e polemiche riguardo alle sue presunte frequentazioni con due ex di Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Antonino Spinalbese.

La versione dei fatti rivelata a Fanpage

Questa situazione ha colto di sorpresa molti, specialmente considerando il legame precedente tra Antonella e la showgirl argentina, condividendo messaggi di supporto per lei. Tuttavia, il terreno si è rapidamente diviso tra chi ha criticato aspramente Fiordelisi, definendola “falsa”, e chi invece ha scelto di difenderla. Le voci e le accuse hanno portato Antonella ad affrontare direttamente la situazione, dopo aver inizialmente negato qualsiasi coinvolgimento con persone sposate. Il momento cruciale è arrivato quando ha deciso di rivelare la sua versione dei fatti in un’intervista concessa a Fanpage, soprattutto dopo aver ricevuto un acceso messaggio audio da Belen la notte di Capodanno, pieno di insulti e rabbia per le presunte relazioni con i suoi ex fidanzati.

Secondo Fiodelisi solo un incontro: nega realzione

In questa intervista, Antonella Fiordelisi ha dichiarato di aver avuto solo un incontro con Stefano De Martino, negando categoricamente una qualsiasi forma di relazione. Riguardo ad Antonino Spinalbese, ha invece annunciato l’intenzione di procedere per vie legali, affermando di essere stanca delle illazioni e delle accuse infondate. È emerso, dunque, un quadro chiaro e netto da parte di Antonella, che ha espresso la sua verità cercando di porre fine alle dicerie che l’hanno coinvolta negli ultimi tempi. Tuttavia, le polemiche e le reazioni non si sono ancora placate: i fan di Belen e coloro che seguono questa vicenda sono divisi tra chi sostiene la versione di Antonella e chi resta scettico.