Antonio Rossi dimesso dall’ospedale: sui social ringrazia i dottori

In un post su Instagram Antonio Rossi annuncia di esser stato dimesso dall’ospedale di Como dove era stato ricoverato dopo un improvviso infarto. L’ex canoista ci ha tenuto a ringraziare i dottori: “Mi hanno rimesso a nuovo”. Perfettamente riuscito l’intervento di angioplastica.

Antonio Rossi nel pomeriggio di venerdì 23 luglio 2021 è stato dimesso dall‘ospedale Sant’Anna, dopo esser stato ricoverato per un infarto.

Il 52enne ex canoista ha voluto ringraziare i dottori con un post sul suo profilo Instagram: “Sto bene, mi hanno rimesso a nuovo e son pronto per nuove avventure”. Parole che hanno rassicurato i suoi follower e i suoi fan.

L’ex atleta era stato ricoverato qualche giorno prima all’ospedale comasco proprio per un infarto. Era stato trasferito lì dall’ospedal edi Conegliano (Treviso) per ricvere le cure e l’assistenza, ed è rimasto sotto osservazione del suo cariologo di fiducia fino allo scorso venerdì 23 luglio 2021.

Per fortuna nulla di grave, e sono bastati pochi giorni di riposo per farlo tornare in sesto, dopo il brutto spavento.

Rossi ci ha tenuto particolarmente ha ringraziare lo staff del reparto che lo ha curato, e sempre nel post come didascalia ha voluto elencare i nomi dei suoi salvatori:

“Nella foto, da sinistra, gli emodinamisti Andrea Baldo, Giuseppe De Nittis, con il responsabile dell’unità Mario Galli, io, Roberto Pusinelli, direttore del Dipartimento di Emergenza, Rianimazione e Anestesia di Asst Lariana, il direttore sanitario di Asst Lariana Matteo Soccio, Rita Millauro coordinatrice infermieristica dell’Emodinamica”.

