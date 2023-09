IIl 18 settembre, iOS 17 sarà rilasciato in tutto il mondo per gli iPhone, portando con sé alcune nuove funzionalità. Ecco cosa aspettarsi e come prepararsi. Si tratta della diciassettesima versione del sistema operativo iOS sviluppato da Apple, con personalizzazioni per la rubrica e miglioramenti nell’app Telefono.

Apple iOS17 : le principali novità

OS 17 è compatibile con iPhone XR, XS, e modelli successivi, inclusi SE di seconda e terza generazione, escludendo iPhone 8 e X. Le principali novità includono personalizzazioni per la rubrica, miglioramenti nell’app telefono, video messaggi FaceTime, trascrizione dei Memo Vocali, creazione di stickers animati dalle foto. La funzione “Tutto Bene”, facilitata condivisione AirDrop tramite NameDrop, miglioramenti nella tastiera e la modalità Standby. Saranno disponibili nuove suonerie e notifiche personalizzate.

Come prepararsi all’aggiornamento: iOS17

Per prepararsi all’aggiornamento iOS 17, chi è già nella versione beta non deve fare nulla, ma può optare per uscire dal beta testing. Per chi deve ancora aggiornare, è consigliabile fare un backup completo del telefono. Sarà necessario avere almeno sei gigabyte di spazio libero per il download del firmware, oltre a ulteriore spazio per l’installazione; altrimenti, iOS richiederà di liberare più spazio.

Per aggiornare l’iPhone, assicurarsi che la batteria sia carica almeno al 50%. Quindi, accedere alle Impostazioni e selezionare Aggiornamento Software, un metodo che non cancella i dati presenti sul telefono.