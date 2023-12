La Superlega è realtà: a deciderlo è la sentenza della Corte di giustizia UE. Ecco alcune reazioni dei protagonisti del mondo del calcio.

La Superlega avrà ragion d’essere: dopo un iter giudiziario, la Corte di giustizia UE ha confermato la legittimità da parte di organizzazioni esterne a UEFA e FIFA di proporre competizioni calcistiche. Tra i più grandi sostenitori del progetto c’è sempre stato Florentino Perez, presidente del Real Madrid, che ha commentato così la sentenza:

«Accogliamo con enorme soddisfazione la sentenza della Corte di giustizia europea. Il calcio europeo non sarà mai più un monopolio e da oggi i club saranno padroni del proprio destino. Abbiamo il dovere di dare la spinta di cui il calcio ha bisogno. Creeremo un progetto aperto, basato sul merito sportivo, in rispetto del fair play finanziario e dei campionati nazionali. Soprattutto tutelerebbe i giocatori ed entusiasmerebbe i tifosi di tutto il mondo. Non siamo contro nessuno, vogliamo solo rinnovare il calcio, il cui destino è nelle mani dei club e dei loro tifosi. Siamo all’inizio di una nuova era, potremo lavorare liberamente e senza minacce».