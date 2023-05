Aprilia All Stars 2023: sabato 27 Maggio la festa nel circuito di Misano

Il grande evento dell'Aprilia All Stars 2023 darà modo ai tifosi di incontrare i piloti e sarà un'occasione per raccogliere fondi per l'Emilia Romagna

È tutto pronto a Misano per l’attesissimo Aprilia All Star 2023: la festa è in programma per domani, sabato 27 Maggio, sul circuito dedicato al compianto Marco Simoncelli. Si tratta di un grande evento, pensato soprattutto per i tifosi delle due ruote, a cui non mancheranno i piloti MotoGP di Aprilia di oggi e tanti campioni delle moto del passato.

Aprilia ha pubblicato un comunicato ufficiale sull’evento in cui ricorda che la festa avrà inizio alle ore 10.00 di sabato 27 Maggio presso il Misano World Circuit. La casa di Noale, attraverso il lancio dell’hashtag #RideForEmiliaRomagna, tiene a specificare che questa occasione sarà sfruttata anche per provare a dare un sostegno al territorio emiliano colpito dall’alluvione. Aprilia, infatti, in collaborazione con la Marina Militare Italiana e il comune di Misano, ha deciso donare un contributo alla Protezione Civile per ogni partecipante all’evento. L’accesso per i tifosi sarà libero e gratuito e non ha nemmeno bisogno di registrazione, e può tradursi in un aiuto concreto per la popolazione emiliana in difficoltà.

Aprilia All Satrs 2023: chi saranno gli ospiti

Ovviamente, la massima attenzione dei tifosi che parteciperanno all’evento sarà rivolta ai grandi ospiti che vi presenzieranno. Tra di loro, sono già confermati Aleix Espargaró e Maverick Vinales del team principale e Miguel Oliveira e Raul Fernandez del team satellite, oltre al collaudatore Lorenzo Savadori. A questi si aggiungeranno gli ex campioni del mondo Max Biaggi e Loris Capirossi e anche tanti altri rappresentanti del mondo Aprilia.