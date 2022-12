Via Instagram, Arisa ha condiviso un video muto di sessanta secondi che ha immediatamente allertato i fan.

Possibile che Rosalba Pippa abbia qualche problema alla voce?

Arisa: il video muto preoccupa i fan

Da tempo, ormai, Arisa condivide su Instagram gran parte della sua quotidianità. Nelle ultime ore, ha postato un video muto che ha immediatamente allertato i fan. Il filmato, della durata di sessanta secondi, mostra Rosalba Pippa in perfetta forma, ma dalla sua bocca non esce neanche una sillaba. Neanche a dirlo, i fan si sono subito allarmati: cosa le sta succedendo?

Arisa: la verità sul video muto

Nel video muto, Arisa è stupenda. Sfoggia il suo nuovo hair look – un taglio cortissimo biondo platino – e un make up naturale che le dona. Eppure, il fatto che non abbia parlato per almeno 50 secondi ha subito preoccupato i fan. Guardando il filmato con attenzione, però, si nota un tag che vale più di mille parole: @vocalcare. Si tratta della pagina ufficiale Instagram della scuola sviluppata e brevettata da Danila Satragno, impegnata nella ricerca vocale.

Arisa: il finale del video muto spiega tutto

Quanti hanno atteso fino alla fine del video muto, avranno certamente capito che Arisa non ha nulla che non va. Stava semplicemente facendo un esercizio vocale. Non a caso, quasi al termine del filmato utilizza uno spray per gola e poi si lascia andare ad un vocalizzo.