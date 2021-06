Arisa super sensuale in piscina: il costume trasparente che non passa inosservato

Arisa si è mostrata in alcuni scatti super sensuali in piscina con indosso un costume trasparente che non è passato inosservato agli occhi dei fan

Arisa è sempre foriera di novità per i suoi follower, a cominciare delle nuove foto ad alto tasso di sensualità pubblicate nelle scorse ore su Instagram. La popolare cantante si è difatti mostrata a bordo piscina con indosso un costume intero bianco, che lasciava tuttavia ben poco all’immaginazione.

Parlando di un “fine settimana pieno di cose belle”, Arisa ha anche ricordato ai fan di non perdere la partita della Nazionale per sostenere “con vigore i nostri guerrieri azzurri intonando Coro Azzurro“.

Tuttavia, come detto, quello che ha lasciato letteralmente attoniti i suoi ammiratori è stata proprio l’evidente trasparenza del costume da bagno della frizzante artista. La quale, con la sua proverbiale autoironia, ha commentato lo scatto con la didascalia: «Foto in stile “balenotta spiaggiata”».

Arisa nuova sex symbol

I fan sembrano tuttavia aver invece apprezzato la sequela di immagini dalla cantante in piscina, non mancando di esaltare il super aderente costume della lucana.

In un tripudio di cuoricini e complimenti, Arisa pare dunque sempre più a suo agio nelle nuove vesti di sex symbol, dopo la sua recente partecipazione come insegnante ad Amici di Maria De Filippi. Nel mentre, la liaison con Andrea Di Carlo sembra esser giunta al capolinea, dopo l’addio dei due sui social. Nelle ultime ore, peraltro, entrambi hanno avuto un acceso botta e risposta a cui hanno partecipato persino alcuni fan.